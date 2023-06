Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Anticiclone delle Azzorre si è attestato sul Mediterraneo Occidentale, costringendo il flusso perturbato a scorrere oltre il 45mo parallelo Nord. Tuttavia, nelle prossime ore, infiltrazioni d'aria fresca tenderanno a scendere di latitudine, erodendo il margine nord-orientale del suddetto anticiclone fino a scorrere lungo l'Italia nei prossimi giorni, dando luogo a un nuovo e deciso peggioramento del tempo".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 28 giugno "Irregolarmente nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con precipitazioni sparse lungo la dorsale appenninica e settori settentrionali, anche a carattere di isolato rovescio o temporale in esaurimento prima di sera. Venti: deboli meridionali al mattino; diverranno moderati nord-orientali nel pomeriggio. Temperature: in sensibile diminuzione".

Giovedì 29 giugno "Irregolarmente nuvoloso tendente a nuvoloso con precipitazioni sparse nel pomeriggio, soprattutto sui settori meridionali dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale, esaurendosi in serata. Venti: moderati nord-orientali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: in ulteriore calo le minime, specie nei valori serali".