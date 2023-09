Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre un vasto vortice depressionario insiste sul Mediterraneo Centrale provocando maltempo in area ionica. Sul resto della Penisola va rimontando un'area d'alta pressione che, dal Mediterraneo Occidentale, si espanderà sull'Italia, garantendo tempo bello e stabile nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 27 settembre "tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in ulteriore aumento, anche sensibile, le massime".

Giovedì 28 settembre "velature in transito nel corso della giornata e qualche nube in più sui rilievi in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo, si legge ancora sul sito, "tempo stabile nei prossimi giorni con temperature gradevoli, oltre la media del periodo".