Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 26 e sabato 27 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un ampio anticiclone di blocco, che ha assunto chiare connotazioni africane, domina il Mediterraneo Occidentale e garantisce tempo stabile sulla Penisola, costringendo le perturbazioni a scorrere oltre l'arco alpino".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 25 gennaio "generalmente sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali; queste ultime, sollevandosi nelle ore centrali della giornata potrebbero dar luogo a nuvolosità stratiforme un po' più compatta. Le nebbie si andranno a riformare sulle medesime località nottetempo. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento".

Venerdì 26 gennaio "tempo stabile con foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali al primo mattino e durante le ore notturne. Nelle ore centrali della giornata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sabato 27 gennaio "nebbie al mattino su buona parte della regione, in sollevamento nel corso della giornata. Seguirà cielo sereno o poco nuvoloso. Foschie nelle vallate dopo il calar del sole. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, in rinforzo da Nord-Est nel pomeriggio sui settori appenninici.

Temperature: in calo, anche sensibile nei valori serali. Possibile gelate notturne".