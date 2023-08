Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 25 e sabato 26 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 24 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Permane una situazione di blocco sullo scenario mediterraneo, con l'alta pressione africana che si estende sul bacino occidentale ed un vortice depressionario su quello centrale. Tale configurazione comporta, sull'Italia, condizioni di forte stabilità atmosferica, con temperature elevate, sulle regioni centro settentrionali e tempo instabile lungo l'arco alpino e su Sicilia ed estreme regioni meridionali".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 25 agosto "soleggiato al mattino. Irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con sviluppi cumuliformi lungo la dorsale appenninica ed i settori meridionali, in rapido dissolvimento al calar del sole. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire meridionali in serata. Temperature: massime stazionarie; minime in lieve aumento".

Sabato 26 agosto "sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio per sviluppi cumuliformi sui settori meridionali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno sud-occidentali, localmente moderati, dal pomeriggio. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica 27 agosto, si legge ancora sul sito, "progressivo peggioramento". E ancora: "Maltempo ad inizio della prossima settimana, con un marcato calo delle temperature".