Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 23 e domenica 24 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un esteso sistema frontale, pilotato da una vasta saccatura atlantica, sta scorrendo lungo l'Europa Occidentale dirigendosi verso l'Italia. La parte più avanzata del fronte freddo ha già raggiunto le regioni del Nord Ovest e si sposterà rapidamente verso SudEst, interessando progressivamente le regioni centrali e, successivamente quelle meridionali".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 23 settembre "prosegue il maltempo in mattinata per precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, anche organizzato e persistente. I fenomeni inizieranno una progressiva attenuazione intorno a mezzodì. Nel pomeriggio isolati rovesci o temporali in via di esaurimento verso sera su gran parte della regione, un po' più tardi in Appennino. Venti: moderati di direzione variabile, tendenti a divenire occidentali nel pomeriggio per disporsi da settentrione in serata. Ancora rischio di groppi di vento durate i temporali. Temperature: in marcata diminuzione, specie nei valori serali".

Domenica 24 settembre "nuvoloso in Appennino con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, al mattino e nel primo pomeriggio. Sul resto della regione nuvolosità irregolare, a tratti compatta, ma non si prevedono fenomeni degni di nota.

Venti: da moderati a forti nord-orientali, con rinforzi in appennino. Tenderanno a calare ovunque in serata. Temperature: in sensibile calo le minime; in lieve calo le massime; in aumento nei valori serali".