Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 22 e sabato 23 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un cavo d'onda secondario (short wave) sta transitando lungo la Penisola dando luogo a maltempo su gran parte delle nostre regioni, specie quelle tirreniche. Ma lo scenario europeo è dominato da una vasta area ciclonica, centrata a nord delle Isole Britanniche (974 hPa), motore di una estesa ed intensa perturbazione che farà il suo ingresso nel Mediterraneo nelle prossime ore e tra domani e sabato interesserà con decisione anche l'Italia da Nord a Sud".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 22 settembre "ancora maltempo con precipitazioni isolate e intermittenti, con possibilità di brevi rovesci o temporali. In serata i fenomeni assumeranno carattere sparso con temporali che interesseranno maggiormente i settori occidentali. Venti: forti o molto forti dai quadranti meridionali, con possibili raffiche fino a burrasca nelle ore centrali della giornata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi".

Sabato 23 settembre "maltempo diffuso su tutta la regione fin dal mattino con temporali sparsi che potranno essere, anche, localmente intensi. Fenomeni in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio tendenti ad esaurirsi nel corso della notte. Venti: moderati meridionali al mattino, diverranno occidentali e poi nord-occidentali tra il pomeriggio e la sera. Temperature: in marcata diminuzione sia le massime che nei valori serali".