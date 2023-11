Pioggia e neve dai 600 metri di quota: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una saccatura si approfondisce sul Mediterraneo centrale; da domani mercoledì la saccatura si allontana verso il centro-sud Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 22 novembre "in Appennino e sui versanti orientali di esso molto nuvoloso o coperto con precipitazioni, in graduale attenuazione dal pomeriggio. Possibili nevicate oltre i 1300-1400 metri. Sul resto della regione, parzialmente nuvoloso. Venti: moderati da nord est con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo".

Giovedì 23 novembre "inizialmente ancora nuvoloso, specie sulle zone orientali, ma tendente a sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti: inizialmente moderati da nord est, ma in attenuazione. Temperature: in ulteriore lieve calo le minime".

Venerdì 24 novembre, si legge ancora sul sito, "sereno o poco nuvoloso con peggioramento in serata con possibili precipitazioni sulla parte meridionale della regione. Venti deboli meridionali". Sabato 25 novembre "inizialmente perturbato con precipitazioni, nevose sulle cime appenniniche, ma in rapido abbassamento di quota fino a 600-800 metri. Venti moderati o forti settentrionali. Temperature in calo".