Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 22 e venerdì 23 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un robusto promontorio interessa il Mediterraneo Centrale, fino al Mar Baltico, garantendo tempo bello e stabile".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 22 giugno "sereno o poco nuvoloso al mattino con velature in transito che aumenteranno di consistenza nel corso del pomeriggio. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in ulteriore lieve aumento, con massime su valori elevati o molto elevati".

Venerdì 23 giugno "irregolarmente nuvoloso al mattino; nuvoloso nel pomeriggio con precipitazioni isolate e intermittenti, anche a carattere di breve e isolato rovescio specie sui settori occidentali e settentrionali della regione. I fenomeni si attenueranno in nottata. Venti: moderati sud-occidentali con locali rinforzi. Temperature: in calo, anche marcato nei valori massimi".