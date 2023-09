Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 21 e venerdì 22 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 settembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sul Mediterraneo Centrale si va spostando verso Levante sotto la spinta di un impulso perturbato di matrice atlantica che aprirà la strada a un più netto peggioramento nei prossimi giorni. Alla suddetta saccatura è associato un sistema frontale ancora aperto, con il fronte caldo disteso sulla Penisola e un inizio di ciclogenesi sulle Baleari".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 21 settembre "Maltempo per tutta la giornata con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale: al mattino più intense sui settori occidentali e, nel pomeriggio, su quelli orientali. Fenomeni in generale esaurimento dalla serata su tutta la regione. Venti: prevalentemente forti meridionali con possibili raffiche di rinforzo. Temperature: massime in ulteriore sensibile diminuzione".

Venerdì 22 settembre "da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con copertura in aumento nel corso della giornata e qualche precipitazione sui settori settentrionali. Peggiora in nottata con rovesci o temporali sui settori occidentali. Venti: moderati sud occidentali, diverranno forti meridionali in serata. Temperature: in aumento".