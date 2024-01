Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 21 e lunedì 22 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 20 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "rimonta dell'alta pressione e allontanamento della perturbazione verso sud-est. Deciso calo delle temperature su valori più in linea con la media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 21 gennaio "cielo sereno. Transito di nubi alte e stratificate dal tardo pomeriggio. Venti: tra deboli e localmente moderati da nord-est. Temperature: minime in calo con locali gelate in pianura nelle zone riparate dai venti. Massime in lieve aumento".

Lunedì 22 gennaio "cielo sereno. Aumento della nuvolosità dalla tarda serata. Venti: deboli variabili, tendenti ai quadranti meridionali in serata. Temperature: nei fondovalle minime in calo con diffuse forti gelate, massime stazionarie o in lieve diminuzione. In aumento sui rilievi".