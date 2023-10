Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 20 e sabato 21 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'intensa perturbazione di matrice atlantica sta interessando l'Italia Settentrionale Centrale con fenomeni che saranno particolarmente intensi al Nord e sulle regioni Tirreniche, mentre al Meridione insistono, ancora, condizioni di generale stabilità e temperature elevate".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 20 ottobre "ancora maltempo con cielo nuvoloso al mattino e precipitazioni sparse nel pomeriggio che, verso sera potranno assumere carattere di rovesci o temporali, localmente più intensi sui settori orientali e meridionali. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con ulteriori rinforzi fino a burrasca forte in Appennino. Temperature: in ulteriore sensibile aumento le massime. In sensibile diminuzione nei valori serali".

Sabato 21 ottobre "al mattino rovesci o temporali, specie sui settori occidentali e meridionali, in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio. Venti: forti meridionali con ulteriori rinforzi fino a burrasca sui rilievi al mattino. Ventilazione in calo dal tardo pomeriggio. Temperature: in marcata diminuzione, specie le massime".