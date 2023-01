Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 20 e sabato 21 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 19 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura, con asse meridiano che va dal Mar di Norvegia fino a al deserto algerino, interessa gran parte del continente europeo. Essa, alimentata da aria fredda di matrice scandinava, progredirà lentamente verso Levante e, nel fine settimana, darà origine ad un vortice depressionario centrato sull'Italia che darà luogo a condizioni di tempo freddo ed instabile, tipicamente invernali".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 20 gennaio "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi in aumento in tarda mattinata sui settori appenninici. Dal pomeriggio previste precipitazioni a prevalente carattere nevoso sui settori orientali, anche a quote basse, con accumuli significativi oltre i 600-800m. Venti: inizialmente deboli variabili, diverranno forti settentrionali a mattinata inoltrata con raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in ulteriore diminuzione, con possibili gelate mattutine, anche in pianura".

Sabato 21 gennaio "Cielo coperto su tutta la regione. Ancora nevicate insistenti sui settori appenninici nel corso della giornata, con accumuli significativi sui crinali e versanti esposti ad Est. Dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a sconfinare anche verso i settori più occidentali della regione, ma con accumuli meno significativi. Venti: da moderati a forti settentrionali con rinforzi sui settori appenninici. Temperature: minime stazionarie; massime in sensibile diminuzione, con valori poco sopra le minime".

Domenica 22 gennaio "ancora nevicate al mattino, più intense in appennino, tendenti ad esaurirsi rapidamente e ovunque dal primo pomeriggio. In nottata possibilità di gelate estese fino in pianura. Inizio della prossima settimana all'insegna del freddo".