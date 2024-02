Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 2 e sabato 3 febbraio pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al primo febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione, protagonista in questi giorni, si è ritirata parzialmente verso l'Atlantico consentendo a correnti nord-occidentali più fresche, delle alti latitudini di scendere fin sul Mediterraneo centrale. Sull'Umbria ciò darà luogo a un modesto aumento della nuvolosità, non accompagnata da precipitazioni".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 2 febbraio "al primo mattino foschie dense nelle vallate e sui settori occidentali in rapido sollevamento nel corso della mattinata. Generale miglioramento nel corso della giornata con cielo poco nuvoloso in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Possibilità di locali gelate nottetempo".

Sabato 3 febbraio "sereno o poco nuvoloso con qualche innocuo rannuvolamento in serata sui settori settentrionali.

Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento le massime e i valori serali. Possibilità di locali gelate al primo mattino".