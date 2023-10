Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Italia è interessata da una serie di impulsi perturbati di matrice atlantica che provocheranno tempo di stampo tipicamente autunnale anche sull'Umbria nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 19 ottobre "ancora maltempo con cielo nuvoloso e precipitazioni isolate nel corso della giornata. Possibilità di isolati rovesci o temporale nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio. Fenomeni in progressiva attenuazione nel pomeriggio/sera. Venti: da moderati a forti, con rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in sensibile aumento".

Venerdì 20 ottobre "precipitazioni sparse nel pomeriggio che, nottetempo, assumeranno carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con possibili rinforzi fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Temperature: in ulteriore sensibile aumento le massime, in calo deciso nei valori serali".