Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 19 e martedì 20 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 18 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un campo di alta pressione mantiene i suoi massimi al suolo (1036 hPa) sulla penisola iberica e sul vicino atlantico; alcune depressioni in quota si muovono da nord-ovest verso sud-est sul in particolare tra domani, lunedì, e dopodomani, martedì, favorendo un modesto peggioramento sul medio-basso versante adriatico e il sud Italia con interessamento marginale dell'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 19 febbraio "nuvoloso o a tratti molto nuvoloso con isolate e deboli piogge a ridosso dell'Appennino, più probabili nel pomeriggio. Venti: deboli o assenti, tendenti a disporsi da nord est in serata. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime".

Martedì 20 febbraio "nuvolosità variabile con schiarite ampie dal pomeriggio. Venti: moderati con rinforzi sui rilievi. Temperature: stazionarie o in lieve calo".