Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura atlantica, caratterizzata da un profondo vortice depressionario al suo vertice, si sta spostando verso l'Europa. Tale movimento induce una rimonta dinamica dell'alta pressione sul Mediterraneo Occidentale che interesserà anche l'Italia per un paio di giorni, a seguire flussi occidentali instabili provocheranno, nuovamente, condizioni di spiccato maltempo".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 18 ottobre "Generalmente nuvoloso a partire dai settori occidentali in rapida estensione a tutta la regione nel corso della mattinata. La nuvolosità sarà accompagnata da precipitazioni sparse che, nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio, potrebbero assumere carattere di isolato e breve rovescio. I fenomeni si esauriranno rapidamente in serata. Venti: da deboli a moderati meridionali, con locali rinforzi sui settori occidentali nelle ore centrali della giornata. Temperature: in aumento le minime, in sensibile diminuzione le massime".

Giovedì 19 ottobre "Nuvolosità irregolare nel corso della giornata, più compatta sui settori settentrionali ed occidentali dove potremmo avere isolate precipitazioni, localmente più intense sui settori più settentrionali della regione.

Venti: da moderati a forti meridionali con rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: in sensibile aumento".