Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 17 e domenica 18 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione, di chiara matrice africana, con asse che va dal Marocco alle Isole Britanniche, si va progressivamente consolidando e nelle prossime ore sospingerà verso Est i nucleo depressionario presente sull'Europa Orientale, responsabile della instabilità residua in atto sulla Penisola. Nei prossimi giorni l'anticiclone si espanderà sul Mediterraneo Centrale interessando direttamente l'Italia con alcuni giorni di tempo bello e stabile e temperature tipicamente estive".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 17 giugno "bello al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con la possibilità di qualche breve e isolato piovasco sui settori settentrionali e appenninici. Venti: deboli settentrionali; di direzione variabile in serata. Temperature: in aumento, specie le massime".

Domenica 18 giugno "Tempo bello e stabile con radi e innocui rannuvolamenti pomeridiani in corrispondenza dei rilievi. Venti: da deboli a moderati, dai quadranti meridionali. Temperature: in aumento, anche sensibile".