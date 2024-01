Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "correnti nord-occidentali in quota, di matrice atlantica, insistono sull'Italia mantenendo condizioni di tempo discreto su gran parte delle regioni. Da domani la circolazione tenderà ad assumere una curvatura ciclonica indotta da un rinforzo del più ampio vortice sulle regioni scandinave che aprirà la strada a una più intensa saccatura atlantica in transito su di noi nel fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 17 gennaio "molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli al mattino, a partire dai settori meridionali e in rapida estensione a tutta la regione. Nel pomeriggio le precipitazioni assumeranno carette di rovescio o temporale insistendo fino a tarda notte. Venti: forti o molto forti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui settori appenninici. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".

Giovedì 18 gennaio "Maltempo con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale tra la tarda mattinata e la serata, più forti e insistenti sui settori orientali e meridionali, con fenomeni in esaurimento nel corso della nottata.

Venti: da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte e fino a tempesta sui crinali appenninici. Temperature: massime senza variazioni di rilievo; in calo nei valori serali".