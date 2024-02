Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 17 e domenica 18 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 16 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "alta pressione a garanzia di tempo decisamente stabile su tutta la Penisola e temperature oltre la norma per tutto il fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 17 febbraio "parzialmente nuvoloso al mattino per nubi basse e locali foschie o nebbie. Ampie schiarite dalla tarda mattinata fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Temperature: in ulteriore lieve aumento le massime con punte di 18 gradi".

Domenica 18 febbraio "sereno o poco nuvoloso con velature in transito dal pomeriggio. Temperature: stabili".