Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 16 e domenica 17 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sull'Italia si va indebolendo sotto la spinta di un nuovo impulso perturbato, che transiterà nella giornata di domani provocando un modesto peggioramento lungo tutta la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 16 marzo "Tempo instabile con precipitazioni da sparse a isolate fin dal mattino. I fenomeni tenderanno a essere localmente più intensi e insistenti nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio breve, specie lungo la dorsale appenninica. Migliora con decisione dalla serata. Possibilità di foschie nelle vallate nottetempo. Venti: deboli meridionali al mattino, diverranno moderati dai quadranti settentrionali dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie le massime in diminuzione nei valori serali".

Domenica 17 marzo "al primo mattino possibilità di foschie, anche dense, o nebbie a banchi nelle vallate e sulle pianure occidentali. Migliora nel corso della mattinata. Nel pomeriggio avremo il transito di innocue nubi, anche compatte, che si diraderanno in serata. Venti: deboli settentrionali al mattino, diverranno sud-occidentali dal pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime in aumento".