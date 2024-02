Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 16 e sabato 17 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 15 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'anticiclone africano è in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo per qualche giorno ancora tempo decisamente stabile sulla Penisola e temperature oltre la norma. Nel fine settimana si prevede il veloce transito di una modesta perturbazione che avrà i suoi maggiori effetti sull'arco alpino e sulle coste tirreniche".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 16 febbraio "poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio a partire dai settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno meridionali dal pomeriggio rinforzando sui settori occidentali. Temperature: in aumento".

Sabato 17 febbraio "generalmente nuvoloso, con nubi più compatte sui settori occidentali della regione. Venti: deboli meridionali con locali rinforzi sui settori occidentali. Temperature: massime stazionarie o in lieve calo; minime in aumento, anche sensibile".