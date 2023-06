Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 15 e venerdì 16 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la situazione sulla scenario euro-atlantico vede la presenza di tre grandi strutture: un ampio e longevo ciclone in atlantico, a sud della Groenlandia; una vasta alta pressione che interessa il Nord Europa, dalla Russia alla Scozia; un vortice depressionario centrato sulla Polonia Meridionale. Quest'ultimo ha dato luogo ad una saccatura secondaria (short wave), distesa verso Ovest, che ha innescato la formazione di un vortice, con centro d'azione tra la Sardegna e le Baleari e che sarà responsabile del maltempo previsto per oggi e domani su gran parte dell'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 15 giugno "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate, specie nel pomeriggio, sui settori appenninici, anche a carattere di breve rovescio. Venti: da moderati a forti di Nord-Est. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 16 giugno "Tempo bello e stabile. Non si esclude qualche addensamento pomeridiano a ridosso dell'Appennino, ma non si prevedono fenomeni degni di nota. Venti: da moderati a forti da Nord-Est, tendenti a calare in serata. Temperature: in lieve aumento le massime, in calo nei valori serali".