Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 15 e martedì 16 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in calo con formazione di un minimo barico sul Mar Ligure. Flusso umido occidentale sui versanti tirrenici dell'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 15 gennaio "cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di locali piogge, in particolare in mattinata. Venti: deboli da sud-ovest con rinforzi sull'Appennino. Temperature: in aumento, soprattutto le minime".

Martedì 16 gennaio "cielo molto nuvoloso in mattinata con possibilità di isolate deboli piogge. Schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli orientali. Temperature: stazionarie o in lieve calo".