Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 15 e sabato 16 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una profonda saccatura, alimentata da una discesa di aria polare dalle regioni scandinave, sta transitando sull'Italia. A essa è associato un sistema frontale che sta interessando le regioni centro meridionali. Nei prossimi giorni si prevede l'espansione sull'Europa Occidentale di un'alta pressione che, al momento, si va consolidando sul vicino Atlantico".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 15 dicembre "tempo stabile su gran parte della regione. Lungo la dorsale appenninica si avranno rannuvolamenti a cui saranno associate deboli precipitazioni nevose intermittenti, a partire dai 1000-1200m in calo fino a 600-800m in serata, specie in area Sibillini. Non si escludono accumuli ventati sui versanti esposti verso Est. Venti: forti o molto forti da Nord-Est con rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in ulteriore diminuzione".

Sabato 16 dicembre "tempo generalmente stabile, con qualche addensamento lungo la catena appenninica e locali precipitazioni nevose in area Sibillini, dove non si escludono accumuli dovuti al vento sui versanti esposti ad Est. Venti: forti di Bora (da Nord-Est) con raffiche di burrasca e fino a burrasca forte in Appennino. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali".