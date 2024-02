Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà a San Valentino. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un'alta pressione di origine sub-tropicale si va espandendo sul Mediterraneo Occidentale. Ciò darà luogo a condizioni di tempo stabile sulla Penisola, con nebbie nelle vallate e temperature ben oltre la media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 14 febbraio "In rinforzo le condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Nebbie nelle vallate e sulle pianure occidentali, in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli dai settori settentrionali in rinforzo nelle ore centrali della giornata sui settori orientali e meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo, ben oltre la media del periodo".

Giovedì 15 febbraio "tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Nebbie nelle vallate e sulle pianure occidentali, in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie".