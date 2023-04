Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 14 e sabato 15 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un sistema frontale freddo, pilotato da una vasta area depressionaria centrata sul Mare del Nord, sta transitando lungo la Penisola dando luogo a fenomeni temporaleschi, anche intensi. Il nucleo d'aria fredda tenderà a scendere di latitudine posizionandosi, nei prossimi giorni, proprio sull'Italia: ciò manterrà condizioni di tempo perturbato almeno per tutto il fine settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 14 aprile "maltempo al mattino e nel primo pomeriggio con precipitazione isolate, localmente anche a carattere di breve rovescio o temporale. Possibili nevicate in appennino fino a 900-1100m al mattino. I fenomeni si attenueranno rapidamente nel corso del pomeriggio fino a esaurirsi prima di sera. Venti: da moderati a forti di Maestrale tendenti a divenire deboli meridionali in serata. Temperature: in ulteriore diminuzione".

Sabato 15 aprile "rapido peggioramento dal primo mattino con precipitazioni da sparse a diffuse che nel corso della giornata assumeranno carattere di rovescio o temporale, anche intense nel pomeriggio. I fenomeni si attenueranno in serata. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Domenica e lunedì, si legge ancora sul sito, "tempo instabile, poi progressivo miglioramento".