Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 13 e martedì 14 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "saccatura in transito sulla penisola con flusso umido da ovest. Da domani pressione in aumento ma ancora flusso umido da ovest a causa della presenza di un blando mino sul Ligure".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 13 novembre "cielo fra nuvoloso e poco nuvoloso con possibilità di locale pioviggine sulle zone settentrionali. Venti: deboli meridionali. Moderati occidentali, sud-occidentali sui rilievi. Temperature: in aumento".

Martedì 14 novembre "nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di locale pioviggine sulle zone settentrionali. Venti: deboli dai quadranti meridionali. Temperature: in aumento".