Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 13 e mercoledì 14 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la momentanea presenza di un debole anticiclone sul Mediterraneo Centrale consentirà un parziale miglioramento del tempo. Da domani, una nuova perturbazione farà il suo ingresso sul Mediterraneo a cui farà seguito un deciso peggioramento".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 13 giugno "Irregolarmente nuvoloso al primo mattino con nubi in rapido aumento. Dalla tarda mattinata precipitazioni sparse che, a partire dai settori occidentali, interesseranno progressivamente tutta la regione, assumendo carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nottetempo.

Venti: moderati meridionali, in attenuazione nottetempo. Temperature: in calo, specie le massime".

Mercoledì 14 giugno "maltempo su tutta la regione fin dal mattino, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente anche intenso. Decisa attenuazione di fenomeni in serata. Venti: moderati meridionali, con raffiche durante i temporali; diverranno nord-orientali in serata. Temperature: in calo le massime".