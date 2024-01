Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 13 e domenica 14 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 12 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "correnti settentrionali di matrice atlantica mantengono condizioni di generale stabilità sulla Penisola. Da domenica aria fredda d'origine scandinava scenderà verso le nostre latitudini dando l'avvio a una nuova fase di tempo instabile".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 13 gennaio "tempo bello e stabile, con nubi in aumento in serata sui settori settentrionali. Venti: prevalentemente deboli: settentrionali al mattino, in rotazione nel pomeriggio, meridionali in serata. Temperature: in calo le minime, con valori sotto lo zero anche a quota di pianura e un basso rischio di gelate a bassa quota; stazionarie le massime; in lieve aumento nei valori serali seppur ancora prossimi allo zero".

Domenica 14 gennaio "nuvolosità in rapido aumento nel corso della mattinata. Nel corso del pomeriggio isolate piogge sui settori occidentali e meridionali che tenderanno ad aumentare in serata e a estendersi verso il resto della regione, assumendo, localmente, anche carattere di rovescio. Venti: moderati meridionali in rinforzo nottetempo sui settori meridionali. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori serali".