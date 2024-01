Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 12 e sabato 13 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un cuneo d'alta pressione, proveniente dal Mare del Nord, sta scendendo verso il Mediterraneo Centrale isolando, così, un vortice di bassa pressione sull'Europa Occidentale, con centro d'azione sul Golfo di Biscaglia. Nei prossimi giorni l'Italia sarà interessata da correnti fredde settentrionali piuttosto stabili, ma che faranno scendere le temperature su valori più in linea con la media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 12 gennaio "cielo: sereno o poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento in Appennino nel corso della giornata. Venti: forti di Grecale con possibili rinforzi sui crinali. Temperature: stazionarie le massime, in decisa diminuzione nei valori serali, con la possibilità di qualche gelata notturna, anche in pianura".

Sabato 13 gennaio "cielo: sereno o poco nuvoloso. Venti: da moderati a forti nord-orientali al mattino, di direzione variabile nel pomeriggio, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: stazionarie le massime, in diminuzione le minime, con la possibilità di qualche gelata mattutina e nottetempo, anche in pianura".