Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 11 e mercoledì 12 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'Anticiclone africano si è attestato sul Mediterraneo centro-occidentale garantendo tempo bello e stabile sull'Italia e confinando le perturbazioni a ridosso dell'arco alpino. Da mercoledì esso arretrerà verso il Nord Africa, esponendo la Penisola a correnti occidentali atlantiche più miti, e umide provocando tempo instabile soprattutto sulle regioni settentrionali".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 11 luglio "tempo bello e stabile al mattino. Velature in transito nel pomeriggio e locali addensamenti cumuliformi sui rilievi, specie in area Sibillini dove non si esclude qualche breve ed isolato piovasco a ridosso delle cime maggiori. Venti: da deboli a moderati sud-occidentali. Temperature: da elevate a molto elevate: minime ben oltre i 20-22 gradi sulla maggior parte della località; massime prossime ai 39-40 gradi nei fondovalle".

Mercoledì 12 luglio "generalmente sereno con qualche velatura in transito nella seconda parte della giornata. Venti: moderati meridionali, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: in lieve calo, seppur ancora su valori elevati".