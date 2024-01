Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 11 e venerdì 12 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 10 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un vortice depressionario staziona sull'Europa Occidentale provocando una modesta instabilità sull'Italia, più marcata sui settori tirrenici meridionali".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 11 gennaio "nuvoloso al mattino con nubi in diminuzione nel corso della giornata sui settori occidentali, mentre permarranno condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici dove non si esclude qualche debole e isolato fenomeno lungo la cresta umbro-marchigiana, a carattere nevoso fino a 800-1000m, lungo i versanti esposti ad Est. Venti: moderati di Grecale con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Venerdì 12 gennaio "sereno o poco nuvoloso con radi addensamenti sui settori appenninici. Venti: moderati nord-orientali con rinforzi nelle ore centrali della giornata, tendenti a deboli in serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali con la possibilità di isolate gelate notturne anche a quote di pianura/bassa collina".