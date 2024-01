Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria interessa l'Europa Occidentale fino al Mar Nero, mentre un nucleo di alata pressione si va consolidando sull'Atlantico Settentrionale interessando anche la Penisola Scandinava. Nelle prossime ore il margine più orientale della suddetta alta pressione tenderà a scendere verso le nostre latitudini, isolando un vortice depressionario sull'Europa Occidentale e dando luogo a una rimonta anticiclonica sul Mediterraneo Centrale".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 10 gennaio "irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti sui settori appenninici e meridionali dove non si esclude la possibilità di qualche isolata e debole nevicata fino a 600-800m.

Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: stazionarie o, al più in lieve aumento nei valori serali".

Giovedì 11 gennaio "coperto al mattino, irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, con possibili aperture sui settori settentrionali ed occidentali in serata. Venti: moderati nord-orientali, con rinforzi fino a forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: in lieve calo".