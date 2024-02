Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "perturbazione atlantica in avvicinamento alla nostra penisola, preceduta da un sostenuto flusso di correnti meridionali molto miti e umide".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 10 febbraio "molto nuvoloso o coperto con piogge sparse in mattinata e nel pomeriggio, più diffuse in serata. Venti: moderati meridionali con locali forti raffiche sui rilievi. Temperature: massime in lieve calo".

Domenica 11 febbraio "nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. In serata possibili episodi di neve oltre i 1600 metri. Venti: moderati meridionali in attenuazione. Temperature: stazionarie o in lieve calo".