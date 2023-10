Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 ottobre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in temporaneo aumento sul centro-nord Italia, ma da mercoledì tendenza a nuovo calo della pressione sul Mediterraneo occidentale".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 1 novembre "molto nuvoloso o coperto per nubi in prevalenza medio-alte. Tra metà pomeriggio e la prima parte della sera possibili precipitazioni di debole-moderata intensità, più probabili sulle zone centro-meridionali. Venti: deboli meridionali. Fino a moderati da sud-ovest sui rilievi. Temperature: in diminuzione".

Giovedì 2 novembre "nuvoloso o molto nuvoloso con maggiori addensamenti sui rilievi. Possibili deboli precipitazioni in mattinata sulle zone meridionali e dal pomeriggio isolate piogge sui rilievi. Venti: tra deboli e moderati da sud. In rinforzo dal pomeriggio fino a localmente forti (burrasca in Appennino). Temperature: stazionarie le minime. In nuovo lieve aumento le massime".