Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 31 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'anticiclone di blocco africano insiste sul Mediterraneo occidentale. Domani subirà un indebolimento sul suo margine orientale esponendo la Penisola a correnti settentrionali di matrice atlantica che, tuttavia, non daranno luogo a fenomeni degni di nota".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 1 febbraio "nuvolosità irregolare al mattino, nubi più compatte nel pomeriggio e in serata. Possibili foschie, anche dense, al primo mattino e nottetempo, nelle vallate. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali in serata. Temperature: minime in aumento; massime in calo".

Venerdì 2 febbraio "nuvoloso al mattino, migliora dal pomeriggio. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in aumento le massime, in calo nei valori serali con la possibilità di locali gelate anche in pianura".