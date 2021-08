Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Le previsioni per il 19 e il 20 agosto

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 19 e il 20 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 18 agosto "possibilità di qualche isolata precipitazione, anche a carattere di piovasco o breve rovescio, al mattino sui settori meridionali, in esaurimento verso mezzodì. Sul resto della regione cielo irregolarmente nuvoloso, specie per velature in transito. Venti: da deboli a moderati nord-orientali. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 19 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocuo sviluppo cumuliforme nelle ore centrali della giornata sui rilievi. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Temperature: minime in calo; massime in lieve aumento".

Venerdì 20 agosto "sviluppi cumuliformi nelle ore centrali della giornata a cui potranno far seguito, nel pomeriggio brevi ed isolati rovesci sui settori meridionali ed appenninici, in esaurimento verso sera. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento".