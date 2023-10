Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 27 e sabato 28 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Lo scenario europeo è caratterizzato da una serie di impulsi perturbati di matrice atlantica animati da un Ciclone d'Islanda piuttosto attivo, in linea con un clima tipicamente autunnale”.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 27 ottobre “Cielo: precipitazioni sparse al mattino, anche a carattere di isolato rovescio o temporale, in attenuazione dalle ore centrali della giornata. Migliora con decisione nel pomeriggio a partire dai settori nord-occidentali. Venti: venti da forti a burrasca sud-occidentali con raffiche fino a burrasca forte in pianura e fino a tempesta in Appennino. Temperature: in marcata diminuzione nei valori serali”.

Sabato 28: “Cielo: irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco nel corso della giornata, più probabile sui settori meridionali dove non si esclude, tra l'altro, la possibilità di isolati rovesci, in esaurimento verso sera. Venti: moderati dai quadranti meridionali, tendenti a calare in serata. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori minimi”.