Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “L'alta pressione si è ritirata sul Vicino Atlantico consentendo la discesa di una saccatura di matrice polare che sta interessando la Penisola e l'area balcanica. Nei prossimi giorni si prevede la discesa di una nuova e più decisa saccatura pilotata dal Ciclone d'Islanda, particolarmente attivo”.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 21 “Cielo: Poco o irregolarmente nuvoloso per radi addensamenti cumuliformi in appennino e velature in transito nel corso della mattinata. Dal pomeriggio le velature tenderanno a divenire più compatte. Nuvoloso in nottata.

Venti: Moderati dai quadranti settentrionali; di direzione variabile nel pomeriggio, diverranno deboli meridionali in serata. Temperature: Senza variazioni di rilievo; in aumento nei valori serali”.

Giovedì 22 “Cielo: Generalmente nuvoloso con qualche isolata pioggia nel pomeriggio che tenderà a essere più insistenti in appennino nottetempo. Venti: Da moderati a forti meridionali con ulteriori rinforzi fino a burrasca sui crinali appenninici durante la notte. Temperature:In calo, anche sensibile, le massime, in sensibile aumento le minime”.

Venerdì maltempo su tutta la regione con possibili rovesci o temporali, in attenuazione nella mattinata di sabato.