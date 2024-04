Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo mercoledì 17 e giovedì 18 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “L'alta pressione sul Mediterraneo Centrale è stata sostituita da una saccatura in approfondimento, alimentata da aria fredda di matrice Scandinava. Tale azione darà luogo alla formazione di due nuclei di alta pressione: uno sul vicino atlantico e l'altro sul Mar Nero, che daranno luogo ad una situazione di blocco (detta ad Omega rovesciata) che manterrà condizioni di tempo instabile sull'Italia nei prossimi giorni, con un netto calo delle temperature”.

Per quanto riguarda l’Umbria mercoledì “Cielo: tempo instabile con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni al mattino lungo il confine toscano e che nel pomeriggio si estenderanno a tutta la regione, assumendo, anche, carattere di isolato e breve rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica. Fenomeni in momentaneo esaurimento in nottata. Venti: da moderati a forti dai quadranti di NE. Diverranno deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in diminuzione, anche marcata nei valori massimi ed in quelli serali, ben al di sotto della media del periodo”.

Giovedì 18 “Cielo: giornata di maltempo con le prime precipitazioni già in tarda mattinata sui settori appenninici. Dal pomeriggio fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale e localmente intensi, su tutta la regione che potranno insistere ancora durante le ore notturne. Venti: da deboli a moderati nord-orientali al mattino, diverranno forti nel pomeriggio, specie lungo la dorsale appenninica. Temperature: in ulteriore diminuzione, specie le minime”.

Tendenza “Momentaneo miglioramento venerdì dalla tarda mattinata, peggiora nuovamente nel fine settimana”.