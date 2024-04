Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo per lunedì 15 e martedì 16 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: "Espansione verso levante dell'Anticiclone delle Azzorre determina condizioni di marcata stabilità sulla nostra penisola e su gran parte dell'Europa. Dall'inizio della prossima settimana l'Anticiclone tenderà a espandersi verso il Nord Atlantico, consentendo la discesa verso l'Italia di impulsi più freddi provenienti dal nord Europa".

Per quanto riguarda l’Umbria lunedì "Cielo: transito di velature. Venti: deboli o moderati meridionali con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo, in particolare le massime".

Martedì 16 "Cielo: sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento delle nubi nella seconda parte della giornata e in particolare in serata, quando non si escludono isolati rovesci nel settore settentrionale della regione. Venti: moderati meridionali con rinforzi sui rilievi. Temperature: in calo".

Tendenza: "Mercoledì spiccata variabilità con possibilità di rovesci e neve in appennino oltre i 1200 metri. Temperature in ulteriore sensibile calo".