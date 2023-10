Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà ecco le previsioni meteo per venerdì 13 e sabato 14 ottobre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “L'alta pressione insiste sul Mediterraneo Occidentale e l'Italia, ma già nei prossimi giorni essa verrà progressivamente erosa da una serie di perturbazioni atlantiche che, da domenica, daranno luogo ad un marcato peggioramento”.

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 13 ottobre “ Cielo: al primo mattino possibili foschie dense o locali nebbie a banchi nelle vallate, in rapido sollevamento col sorgere del sole. Giornata con cielo sereno o poco nuvoloso per velature in transito. Venti: deboli di direzione variabile al mattino; diverranno occidentali, localmente moderati, nel pomeriggio per poi disporsi da sud in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo”.

Sabato 14 “Cielo: progressivo aumento della nuvolosità a partire dalla tarda mattinata con velature via via più spesse e nuvolosità irregolare di media e bassa quota, più compatta sui settori settentrionali. Venti:inizialmente deboli meridionali, diverranno moderati da SO nel pomeriggio, per poi calare, nuovamente, in serata. Temperature: stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori serali”.

Tendenza: “Domenica nubi in aumento con le prime precipitazioni nel pomeriggio; dalla serata i fenomeni diverranno più intensi, assumendo carattere di rovescio o temporale ed interessando tutta la regione nel corso della notte e nella mattinata di lunedì. Ulteriore e deciso peggioramento martedì”.