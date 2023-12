Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà, ecco le previsioni meteo mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “Un'ampia alta pressione di matrice africana interessa il Mediterraneo Occidentale. Tuttavia sul suo bordo settentrionale scorrono corpi nuvolosi che provocano deboli piogge isolate sull'Italia centro-settentrionale. Domani, una nuova saccatura di origine scandinava scenderà fino alle nostre latitudini dando luogo ad un netto peggioramento”.

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 13 dicembre “Cielo: ancora cielo generalmente nuvoloso con deboli piogge intermittenti al mattino che aumenteranno d'intensità nel pomeriggio assumendo, localmente, carattere di rovescio o temporale, specie lungo la dorsale appenninica e sui settori meridionali; su questi ultimi insisteranno anche nel corso della nottata con possibili nevicate in area Sibillini oltre i 1200-1400m, mentre altrove avremo un generale miglioramento. Venti: Forti o molto forti meridionali con possibili raffiche fino a burrasca sui crinali appenninici. Temperature: Stazionarie e sopra la media per buona parte della giornata; in sensibile diminuzione nei valori serali”.

Giovedì 14 “Cielo: Maltempo nel corso della giornata, con precipitazioni isolate ed intermittenti, ma che potrebbero assumere, localmente, anche carattere di rovescio o breve temporale. Migliora rapidamente nel corso della serata a partire dai settori nord-occidentali. Nevicate in Appennino nel pomeriggio fino a 1200-1400m seppur di debole entità. Venti: Settentrionali, da moderati a forti, in ulteriore rinforzo in serata sui settori orientali. Temperature: In sensibile diminuzione, specie nei valori serali”.