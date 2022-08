Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per oggi e domani

Cielo poco nuvoloso con temperature massime intorno ai 26 gradi. È quanto prevedono gli specialisti di 3B Meteo a Perugia per la giornata di oggi con “cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore”.

Le temperatura durante la giornata di oggi si attesteranno su una massima registrata di 26°C e una minima di 18°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Per la giornata di domani, mercoledì 24 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Sulla regione è prevista una giornata stabile e ben soleggiata con cieli in prevalenza sereni. Durante il pomeriggio contenuta variabilità sulle zone appenniniche, dove potrebbero verificarsi isolati piovaschi o temporali.