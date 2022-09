Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il fine settimana

Le previsioni meteo sull’Umbria per le giornate di oggi e domani risentono “dell’impulso perturbato si sta muovendo lungo la Penisola provocando una diffusa condizioni di maltempo sulle regioni centrali e meridionali, soprattutto con fenomeni temporaleschi. La situazione evolverà rapidamente con una tregua nella giornata di domani, in attesa di un nuovo peggioramento previsto per il fine settimana” secondo quanto riporta il bollettino del centro polifunzionale della Regione Umbria.

Per la giornata di oggi, venerdì 2 settembre, si prevede una fase di tregua con cielo poco nuvoloso al mattino e velature in aumento nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni degne di nota, al massimo qualche isolato piovasco sui settori meridionali.

Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali e temperature: In ulteriore calo le minime; in aumento le massime.

Per domani, sabato 3 settembre, cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, con copertura in rapido aumento nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nottetempo.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali e temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

A Perugia oggi cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C. Nessuna allerta meteo presente.

A Perugia domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C. Allerte meteo previste: pioggia.