UniPg promuove un corso per preparasi ai test di ammissione a Medicina, ecco come iscriversi

C'è tempo per iscriversi fino al 12 Luglio, il corso durerà fino al 30 Agosto. Il corso si svolgerà in presenza.

Il test d'ammissione ai corsi di Laurea a numero chiuso sono sempre impegnativi da affrontare. Per questo motivo, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia organizza un Corso di preparazione e orientamento per gli studenti che intendano partecipare ai concorsi di ammissione ai Corsi di Laurea per l'Anno Accademico 2021/2022.

Il Corso è in programma dal 14 luglio al 31 agosto 2021 e si svolgerà in presenza

C'è tempo per iscriversi fino alle ore 13 del 12 luglio 2021, secondo le indicazioni riportate nella domanda di iscrizione al Corso, presenti in questa pagina.

Tutte le informazioni sul sito del dipartimento: https://www.dimec.unipg.it/