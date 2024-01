Sicurezza sul lavoro e formazione in edilizia, i geometri di Perugia insieme a Cesf e Inail

Riconoscendo l’importanza che ricopre la figura del geometra nella filiera dell’edilizia e allo stesso tempo quanto sia cruciale il tema della sicurezza sul lavoro, il Collegio dei geometri della provincia di Perugia collabora attivamente al progetto ‘Build your safety’ (Costruiamo la nostra sicurezza) nato dalla sinergia regionale siglata da Inail Umbria con i due enti bilaterali dell’edilizia di Perugia e Terni, rispettivamente Cesf e Tesef, e con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria. Proprio per far conoscere questo progetto di prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro sono state organizzate al Cesf, Centro edile per la sicurezza e la formazione di Perugia, delle iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo grado in cui sono stati proposti laboratori e attività. Tra questi una gara di muratura che ha visto protagoniste le classi terze della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Perugia 5 a cui hanno assistito anche Alessandra Ligi, direttore regionale di Inail Umbria, e Barbara Cicognola, consigliere e responsabile della commissione sicurezza del Collegio dei geometri di Perugia, insieme al direttore del Cesf Cristiana Bartolucci. “Il sistema dell’edilizia è un settore, come noto – ha commentato Alessandra Ligi –, in cui si verificano la maggior parte degli infortuni che hanno anche delle conseguenze molto pesanti per la salute dei lavoratori, quindi, è necessario operare con azioni di prevenzione. Abbiamo pensato, nella logica di una strategia più ampia, che l’Inail sta portando avanti da tempo, di lavorare sui giovani per prepararli, fin dai primi momenti di formazione scolastica, ad avere un’attenzione specifica a quelli che sono i rischi e pericoli per la salute e per la sicurezza, nella vita e nel lavoro quando arriveranno”. In questa prima fase, il progetto ‘Costruiamo la nostra sicurezza’ ha coinvolto circa 2mila alunni delle scuole medie di Perugia, Norcia e Terni. “La collaborazione che abbiamo con Inail, ma anche con i geometri – ha aggiunto Bartolucci –, serve ad avvicinare i ragazzi al nostro mondo in generale, quindi alla filiera dell’edilizia. Per noi è assolutamente identico che si iscrivano a un istituto Cat oppure al nostro percorso triennale post scuola media perché questo servirà a formare la classe lavorativa operaia e tecnica del futuro nel nostro settore dove purtroppo oggi manca tanto personale”. “Il Collegio dei geometri di Perugia – ha commentato Cicognola – è storicamente impegnato nelle attività di formazione e orientamento soprattutto rivolte ai giovani perché sono il futuro e a loro si dà l’opportunità di avvicinarsi a una professione estremamente interessante e in questo momento richiesta: sappiamo che c’è grande carenza di tecnici in edilizia. Il fatto che sin da questa età il Cesf, insieme all’Inail per i temi in materia di prevenzione, si avvicini ai ragazzi e li orienti è molto importante”.