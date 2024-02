Un ponte tra Italia e Polonia: l'accordo tra l'Università per Stranieri e l'University of National Education Commission di Cracovia

Sempre più internazionale, sempre più innovativa e aperta a nuove realtà, ogni azione dell’Università per Stranieri è volta alla crescita accademica e culturale. A conferma di questa importante propensione verso il mondo esterno c’è il nuovo accordo tra l’ateneo e l’University of National Education Commission di Cracovia, che favorirà scambi di studenti e docenti nelle aree della Comunicazione e delle relazioni internazionali, in cui entrambe le università sono leader. L’accordo rafforza i legami tra Italia e Polonia e offre opportunità di crescita culturale e professionale ai partecipanti.

La firma dell’accordo bilaterale, nell’ambito del programma Erasmus+, ha visto la presenza nella sede di palazzo Gallenga del professore Krzysztof Gurba in rappresentanza dell’ateneo polacco.

Il professor Gurba, a capo dell’Institute of Journalism and International Relations presso la Pedagogical University di Cracovia, oggi rinominata University of National Education Commission, ha condiviso la sua visione accademica e i risultati del suo istituto, che ha sei corsi di laurea, oltre 1300 studenti e 50 docenti. Tra questi, c’è un gruppo di ricerca sugli studi italiani, che mostra l’interesse per l’Italia e favorisce possibili collaborazioni educative e culturali.

Il rettore De Cesaris ha espresso grande soddisfazione per questo accordo, sottolineando come “la collaborazione con il professor Gurba e la sua università rappresenti un ponte verso nuove opportunità di crescita e scambio culturale e accademico.”