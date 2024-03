Its Umbria Academy, il nuovo corso per diventare "Tecnico superiore in meccatronica e cartotecnica"

"Offrire una formazione qualificata alle giovani generazioni e rispondere alle esigenze professionali delle imprese che operano in ambito meccatronico e nel distretto grafico-cartotecnico dell’Alta Valle del Tevere". È l’obiettivo del nuovo percorso formativo di Its Umbria Academy "Tecnico superiore in meccatronica e cartotecnica".

Il percorso "biennale e gratuito di specializzazione post diploma con indirizzo Meccatronico a curvatura cartotecnica avrà sede a Città di Castello", spiega una nota, e "fornisce ai giovani competenze combinate, che permettano di formare figure specializzate sui contenuti fondamentali della meccatronica, ma con competenze tecnologiche specifiche nel settore cartotecnico con l’obiettivo di creare lavori innovativi, funzionali ed efficaci anche dal punto di vista dell’estetica del prodotto". E ancora: "Il nuovo corso di studio intende fornire le competenze proprie dell’ambito meccatronico – dalla progettazione con software 3D all’utilizzo di sistemi di automazione e robotica industriale – approfondendo le conoscenze pratico-operative sulla progettazione grafica per il settore della cartotecnica, oltre alle conoscenze dei materiali, dei processi di produzione e delle tecniche di stampa specifiche per il packaging".

All’iniziativa sono intervenuti Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, Michele Fioroni, assessore regionale allo Sviluppo economico, Nicola Modugno, direttore Its Umbria Academy, Oscar Proietti, direttore tecnico ITS Umbria Academy, Raoul Ranieri, presidente Sezione Alta Valle del Tevere Confindustria Umbria, Simone Cascioli, direttore generale Confindustria Umbria, Roberto Giannangeli, direttore CNA Umbria e Giovanni Granci, presidente dell'Asp “Giovanni Ottavio Bufalini” che ospiterà i laboratori didattici.

"Siamo orgogliosi – ha affermato Nicola Modugno, direttore ITS Umbria Academy – dell’avvio di questo nuovo percorso, che intende offrire ai giovani la possibilità di misurarsi con attività innovative e creative, rispondendo al tempo stesso alle esigenze delle imprese del settore grafico-cartotecnico dell’Alto Tevere, particolarmente importante per storia, tradizione, competenze e capacità di guardare al futuro".

"Oggi prende avvio il percorso pilota di ITS Meccatronica Cartotecnica - ha sottolineato Michele Fioroni, Assessore regionale allo Sviluppo economico - un corso che risponde efficacemente alle esigenze del territorio che lo ospita, ampliando via via l'offerta formativa di professionisti specializzati dei diversi settori. Un progetto che nasce dall’area meccatronica con una curvatura cartotecnica che consente di rispondere ai fabbisogni sia delle aziende meccatroniche che cartotecniche. Non snaturando quindi la specificità del corso, poiché la grafica cartotecnica trova le sue basi di competenze anche nella meccatronica. ITS Umbria dimostra nuovamente una certa lungimiranza ed efficacia nel saper recuperare il gap sul tema delle nuove competenze accumulato, che vede l’Italia indietro rispetto agli altri paesi UE. È per questo fondamentale, che ci sia sinergia tra cittadinanza, tessuto imprenditoriale, scuole ed istituzioni".

"Un’opportunità in più per i nostri giovani – ha dichiarato Luca Secondi, Sindaco di Città di Castello - che va ad aggiungersi, integrare ed implementare l’offerta didattica e formativa della rete scolastica locale di primissimo livello, in settori storici e trainanti da sempre l’economia della Valtiberina umbra. La sinergia fra istituzioni, scuole, centri di formazione professionale e associazioni datoriali, da oggi con questa novità che viene presentata si rafforza sempre di più per il bene dei nostri giovani e per il comparto lavorativo e produttivo locale e non solo".

Giovedì 11 aprile alla Biblioteca comunale Carducci di Città di Castello è in programma l’open day di Its Umbria Academy, aperto alle famiglie e agli studenti, in cui saranno illustrati tutti i percorsi con particolare riferimento a quello Meccatronico-Cartotecnico.