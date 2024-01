L’Intelligenza Artificiale al servizio della comunicazione pubblica: il progetto Epica dell’Università di Perugia

Guardare all’Intelligenza Artificiale come un’opportunità e non come una minaccia, utilizzarla come aiuto e non come un ostacolo. Concetti questi che rispecchiano il nuovissimo progetto Epica, Empowering Public Interest Communication with Argumentation, dell’Università di Perugia, che si occupa di comunicazione pubblica istituzionale, un ambito cruciale per il benessere sociale, soprattutto in tempi di crisi come quelli della pandemia.

Il progetto coinvolge quattro enti di ricerca italiani e si basa sull’Argomentazione Computazionale, una disciplina dell’Intelligenza Artificiale che studia la rappresentazione e la gestione dei ragionamenti. L’obiettivo è sviluppare modelli e strumenti per supportare e migliorare la comunicazione pubblica, contrastando fenomeni come le fake news e le teorie del complotto.

Il gruppo di ricerca dell’ateneo perugino è composto da Francesco Santini e Carlo Taticchi e coordinato dal pofessore Stefano Bistarelli.

Epica sarà realizzato da un ampio team di ricercatori e ricercatrici dell’Università di Perugia, dell'Università della Calabria, l'Università di Brescia e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il progetto è finanziato su risorse Next Generation EU PNRR MUR PRIN Project `Empowering Public Interest Communication with Argumentation